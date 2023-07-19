馬來西亞一名網紅近日街訪到一名身穿名牌的女子，還擁有一輛價值台幣1600萬的超跑，女子受訪時大方表示，她是透過約會平台認識到一名有錢的「乾爹」，且在相處過程中產生情愫，最終決定結婚，這段感情經歷也讓她直言：「錢真的可以買到愛情！」

根據《中國報》報導，馬來西亞一名專門拍攝名車的網紅，近日在吉隆坡街頭發現一輛要價台幣1600萬的超跑「麥拉倫720S」，而從駕駛座走下來的是一名全身穿著名牌的正妹，網紅好奇詢問她，從事什麼工作才能買到這輛跑車，女子坦言，她透過約會平台認識了有錢的「乾爹」，兩人順利發展後結婚，這輛跑車也是對方買給她的。

女子還在採訪中表示，因為「不想努力」，所以完全依靠乾爹生活，兩人結婚以後，對方出手闊綽，不但為她買車買房，每個月平均還可以拿到1萬令吉（約新台幣6.6萬）的零用錢，影片最後她更開心直呼：「用錢真的可以買到愛情！」

網紅將影片上傳至TikTok後，吸引超過42萬觀看次數，網友們都十分羨慕女子樂觀的心態，「我喜歡她的真誠」、「至少她很誠實，不會逃避問題」、「大多數的人都會很羨慕她，我也想要一個這樣的『乾媽』」；但也有人不看好她和乾爹的感情，「金錢可以買到愛情，但買不到幸福」、「等到乾爹破產就什麼都沒有了」、「這樣的愛情也太廉價了」。