面試工作時若遇雇主大遲到，你會接受嗎？國外一名教書15年的教師發文提到，日前他收到學校的面試通知，豈料到面試地點後，他等了20分鐘都沒人理會，最終氣炸離開，不少網友分享經歷，指有些雇主會故意遲到，把拖延時間當作測試。

一名在教育界工作15年的教師於論壇Reddit提到，他很想到自家附近的學校教書，日前剛好收到面試通知，副校長還先打電話與他聯繫，對方很滿意他的教書方式，豈料到了面試當天，他早上10點準時抵達面試地點，並向接待員報到，但卻遲遲不見有人來招呼或說明情況。

原PO表示，當時還聽到辦公室內傳來交談聲，他卻被冷落在接待區，感覺不被尊重，等了20分鐘，他向接待員說，對這份工作已沒興趣，隨後就轉身離開，之後發郵件向學校說明原因，而校方連忙道歉，並解釋當時正在與另外一名教師開會，原PO傻眼的說「面試者應該讓我知道狀況，表示他們不珍惜我的時間」。

不少網友分享經歷，指很多雇主喜歡把遲到當測驗，「我的前老闆面試時，常讓求職者等至少20分鐘，想表現出工作忙的樣子」、「我有次面試等了45分鐘，最後成功錄取，之後又有人來面試，對方等了長達1小時，才知道面試官是故意的，他們不會錄取不肯等待的人」、「我曾在一間餐廳工作，總經理面試時都會讓人等，至少20至45分鐘，測試求職者是否勝任，其實就是在浪費對方的時間，有次還忘記有人來面試，對方足足等了2小時」。