三國時期眾多諸侯為了爭奪天下，無不招賢納士，而人才之中又以出謀策劃的謀士最為重要，好的謀士能幫助主公打天下，但也有一些謀士沒那麼聰明，想出許多餿主意坑害主公。郭圖是三國軍閥袁紹的謀士之一，他憑藉著自己的「聰明才智」，讓袁紹一次次避開「正解」，最終敗亡。

根據大陸雜誌《國家人文歷史》報導，袁紹是東漢末年割據勢力之一，他奪取冀州後開始在華北擴張勢力，之後又掌握了青州、并州、幽州三州大部分人口的地盤，擁有數十萬大軍，是當時實力最強的軍閥。

而袁紹身邊也跟了不少謀士，像郭圖、荀諶等河南名士，後來還提拔了田豐、沮授、審配等河北人，其中田豐和沮授雖然知識水準高，袁紹很看重他們，卻又沒有完全信賴，而郭圖則靠著阿諛奉承得到袁紹的信任。

在亂世之下，董卓的手下李傕、郭汜攻陷長安，不但殺死大批大臣，還挾持漢獻帝，後來獻帝從兩人手中逃出、前往洛陽時，沮授曾建議袁紹迎接皇帝到鄴城，「挾天子而令諸侯，稸士馬以討不庭，誰能禦之？」袁紹原本打算聽從，但在郭圖、淳于瓊的反對下放棄，最終被曹操搶占先機，早一步迎接獻帝，讓袁紹失去了法統上的大義之名。

官渡之戰前，沮授還建議袁紹不要急著攻打曹操，郭圖再度站在反對方，於是袁紹倉促起兵，未料曹操以逸代勞，迅速斬殺顏良、文丑兩名大將；後來袁紹的糧倉被燒，郭圖又勸說袁紹放棄救援，直攻曹操大營，計畫再度失敗。

郭圖為了推卸責任，將此事歸咎給勇將張郃和高覽，導致兩人心生不滿，於是憤而投降曹操，袁紹也因此實力大減，最終敗亡，就連曹丕後來回憶起這些事時也不禁感嘆：「袁紹亡於審配、郭圖。」