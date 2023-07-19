美國一名潛水員在舊金山附近海域潛水時，豈料身後出現一片黑影，竟是一隻體型超巨的大白鯊，潛水員發現後趕緊縮頭，所幸大白鯊並未打算發動攻擊，恐怖瞬間在網路上引發討論，不少人表示，驚悚程度直逼恐怖電影。

根據《太陽報》報導，專業潛水員羅恩（Ron Elliot）至舊金山附近海域潛水，當時他還向同伴打招呼，豈料背後突然出現黑影，竟是一條巨型大白鯊，牠先是用下巴撞羅恩，而羅恩發現異狀趕緊縮頭，才沒有碰到大白鯊的尖牙，所幸大白鯊也沒有打算攻擊人，游過去就離開了，驚險瞬間全被拍下。

這段影片拍攝於2017年，未料近日又被翻出，在網路上引發討論，不少人表示「嚇死人，我還以為在看恐怖電影」、「鯊魚應該只是好奇，所以先用鼻子撞潛水員，但如果牠覺得很有趣，下一秒會直接咬上去」、「好恐怖，上一秒完全沒注意到鯊魚，近看才驚覺大事不妙」、「如果是我遇到，肯定是馬上上岸」。

羅恩受訪時曾提到，他經常在美國舊金山近海的費拉隆群島潛水，了解大白鯊的棲息與生活，與牠們相遇至少400次，有一次拍攝影片時，還不小心被大白鯊咬傷右手臂，所幸及時送醫並無大礙，他為鯊魚拍攝多部紀錄片，希望人類能與牠們和平共處。