大陸甘肅太子山國家級自然保護區監視器近日拍到一隻橘貓，研究員看了非常困惑，不知為何會有家貓闖入保護區，但進行資料鑑定後，發現牠其實是保育類動物「荒漠貓」，牠的外型非常像寵物貓，但體型比較大，是高原的捕鼠高手。

綜合陸媒報導，太子山國家自然保護區監視器近日拍到一隻肥胖橘貓的捕食畫面，牠在2個小時內捕到2隻鼠類，研究員看了相當疑惑，進一步鑑定後，發現牠並非一般的家貓，而是大陸獨有、也是最神秘的貓科動物「荒漠貓」。

保護區研究員表示，荒漠貓屬於國家一級重點保護野生動物，首次出沒於太子山國家自然保護區，荒漠貓外型很像家貓，但體型比較大，頭部呈現圓形，雙耳尖端有短毛，身體背部具有長針毛，主要分布於青藏高原及周邊區域，在甘肅省祁連山等保護區也曾有記錄。

荒漠貓一般棲息在海拔2800至4000公尺的草原、荒漠、半荒漠、草甸等地帶，也能在雪地活動，主要以囓齒類動物為食，又被稱為「貓中特種兵」，能夠控制高原鼠害問題，在維護高山草原生態系統扮演重要角色，不過目前荒漠貓數量估計不超過1萬隻，已被IUCN瀕危物種紅色名錄列為易危物種。