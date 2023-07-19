想要預支死後財？大陸近日發生一起奇葩案件，一名男子因為最近手頭太緊，竟突發奇想，把冥紙存入ATM裡面，想試試看能否增加帳戶餘額，未料卻造成機器故障，最後他不但沒有得到想要的財富，還被警方帶到警局行政拘留。

根據《星視頻》報導，江西上饒警方日前接獲民眾報案，稱有人往ATM機裡塞入冥紙，導致機器故障。警方到現場後調閱監視器，發現事發當天早上，有一名男子將一大疊冥紙放入ATM機的投鈔口，導致機器在回收鈔票時當機故障，更奇葩的是，男子在存款完後發現機器故障，還移動到旁邊正常的機器，插入金融卡查看帳戶餘額是否有增減。

警方根據畫面很快就將男子請回警局，經過訊問後得知，男子因為最近手頭比較緊又急需錢花，竟異想天開，萌生出把冥紙存入ATM機，讓帳戶餘額增加的想法。目前男子已經被警方依法行政拘留。

新聞曝光後，很快就引發網友熱議，大家紛紛留言，「這是什麼腦迴路？」、「這不光沒錢，還沒有腦子」、「冥紙這東西得用燒的啊」、「提前理財是吧？現在存一點，到時候在下面多的利息夠轉世投胎了」、「餘額可能到了下面才會更新」、「他幹了我一直好奇但不敢幹的事，感謝老哥，是你讓我明白存冥紙不僅不能發財還要被拘留」。