古代妃嬪入宮後，言行舉止都要注意，一不小心說錯話、做錯事，就可能被打入冷宮，不過妃嬪進到冷宮後還有翻身機會嗎？大陸北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海提到，妃嬪被打入冷宮就像被判了死刑，還有的人因此發瘋。

大陸歷史教師紀連海表示，古代妃嬪被打入冷宮後，結局通常都是死亡，可說是相當無情的懲罰，生活起居不再有人伺候，凡事都是自己來，飲食上還可能吃到變質發酸的飯菜，到了冬天更難熬，北京天氣很冷，也沒有炭火能取暖，基本沒死就是發瘋。

例如清朝乾隆皇帝的繼后烏拉那拉氏，夫妻倆原本感情不錯，未料一日她性情大變，竟剪掉自己的頭髮，在滿族習俗裡相當忌諱，有詛咒皇帝的意思，乾隆氣得把她打入冷宮，烏拉那拉氏幽禁1年就過世，死後乾隆依舊不原諒她，喪禮只按照皇貴妃標準辦理。

另外還有清光緒的妃嬪「珍妃」，1898年加入戊戌變法，未料變法最終失敗，光緒遭囚禁於瀛台，珍妃則被打入冷宮自生自滅，最終還被慈禧太后推入井中，而根據清代《醫官檔》資料顯示，珍妃當時可能患有天花，或許就是被打入冷宮後，造成身體越變越虛弱。