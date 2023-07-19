巴西一處海灘近日發現有座頭鯨擱淺，牠似乎知道自己死期將至，在奄奄一息的狀態下流出淚水，讓眾人看了都十分不捨；然而有科學家出面駁斥這種說法，並解釋鯨魚的眼瞼有一種腺體，當眼睛過於乾燥就會分泌油脂，用以保護眼睛，而不是在流眼淚。

根據《每日郵報》報導，7月16日，一隻巨大的座頭鯨被發現擱淺在巴西東部聖弗朗西斯科-杜孔迪（Sao Francisco do Conde）的卡佩海灘（Caipe Beach），離開海水的座頭鯨只能存活幾個小時，從網路流傳的影片可以看到，牠似乎知道自己的死期將至，在奄奄一息的狀態下從眼中分泌出淚水。

動物保育團體「座頭鯨計畫（Humpback Whale Project）」的獸醫羅米蘭斯（Gustavo Rodamilans）透露，「我們嘗試拖動座頭鯨3次，我們擁有所有合適的設備、一個訓練有素的團體，但鯨魚設法掙脫繩索，不肯被拖走。」儘管眾人盡力救援，座頭鯨仍在17日死亡。

事實上這隻座頭鯨早在8日就已經擱淺於巴西馬雷島（Mare Island）的聖人灣（Saints' Bay），在志工和拖船的幫助下，眾人順利將牠送回大海，未料不久後再度擱淺，出現在另一個海灘上。羅米蘭斯當時受訪稱，座頭鯨的鰭有脫臼或骨折的狀況，不利於牠在海中的生存。

不過科學家駁斥座頭鯨流淚的說法，生物學家班德拉（Victor Bandeira）解釋，座頭鯨的眼瞼中有一個腺體，可以產生油脂來濕潤眼睛、防止乾燥，「由於鯨魚在陸地上會暴露在風裡，眼睛因此變得乾燥，就會產生油脂來保護眼球。」看起來就像是座頭鯨在流眼淚一樣。