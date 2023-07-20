英國曼徹斯特（Manchester）一對夫妻厭倦了汲汲營營的城市生活，賣掉了房子後，買下法國一座村莊當起地主，不僅將建築物改成民宅和度假小屋，還翻新了穀倉、游泳池，舉家搬遷到這裡生活。

綜合外媒報導，莉茲與大衛夫婦（Liz and David Murphy）過去在英格蘭大城市曼徹斯特，過著朝九晚五的生活，孩子們放學還要參加課後活動，一家四口就像是在無休止的跑步機上一樣，直到新冠疫情爆發後，夫妻倆才意識到沒有太多時間陪伴孩子，離想像中的生活也越來越遠，因此下定決心改變。

莉茲透露，和丈夫已經討論搬到法國很多年，「當感覺來了，我們就這樣做了！」莉茲與大衛將曼徹斯特的房子以40萬英鎊（約新台幣1570萬元）賣出，並拿著這筆錢買下法國小村莊Lac de Maison，包括6棟擁有400年歷史的建築物、2間穀倉、3英畝土地和2座游泳池。

經過翻新後，如今莉茲一家四口就住在主屋，莉茲的母親和繼父則住在另一棟，儘管一家人的法語不流利，但簡單對話還難不倒他們，於是將剩下的房子改建成度假小屋出租，希望藉此維持生活所需，目前並沒有回到英國的計畫。