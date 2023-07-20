英國一對夫妻13年前搬到威爾斯居住，發現當地有不少廢棄礦井，於是靈機一動，將礦井打造成住宿區，近日開幕成為「世界最深旅館」，深度達419公尺，一名女記者親自試睡，直呼裡面冷得像在冰箱一樣。

根據《每日郵報》報導，45歲莫爾丁（Miles Moulding）厭倦朝九晚五的日子，於是決定改變生活，由於他很喜歡山，13年前與妻子搬到威爾斯的採石小鎮「Blaenau Ffestiniog」，該鎮在1810年到1939年開採出大量石板，但之後就被關閉，莫爾丁2013年租下其中一座礦井並打造成旅館，地主原本不同意但最終被說服了。

英國記者拉姆贊（Iram Ramzan）近日到旅館體驗，入住前要先戴安全帽、防護手套和雨靴，還需配戴有登山扣的安全帶，用於夾住礦井內的繩索，防止失足從岩石上滑落，拉姆贊進入地下419公尺處，礦井內始終保持攝氏10度，宛如走進一個大型冰箱，過程中必須涉水，還會經過早期的採礦機器和舊軌道，她花了1小時才抵達小木屋。

雖然旅館位於地底，但旅客還是能使用電子設備，也能連接無線網路，電力來自水力及柴油發電機，而莫爾丁還設置小廚房，旅客不用擔心沒東西吃，拉姆贊表示，在洞穴裡聽不到噪音，連其他住戶的聲音也沒有，只會聽到牆壁上斷斷續續的水滴聲，「我很快就忘記自己住在礦井，而且床很舒服，躺下1小時就睡著了」。