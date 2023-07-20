阿根廷南部的里奧格蘭德海岸近日下了一場暴雨，大量「單環刺螠」被沖上岸，其外型像男性生殖器，因此又被稱為「陰莖魚」，一條條肉腸遍布海灘上，畫面讓人看了嘖嘖稱奇，而陰莖魚是極好的魚餌，因此吸引不少漁民蜂擁捕捉。

根據《每日郵報》報導，里奧格蘭德（Rio Grande）近日歷經一場暴風雨，海灘上出現大量「單環刺螠」（urechis unicinctus），當地居民實際測量，每條長度約10英寸（約25.4公分）。而這種現象在阿根廷並不罕見，滂沱大雨過後，海灘上經常可見陰莖魚。

陰莖魚在阿根廷被視為極佳魚餌，尤其最受海鱸魚喜愛，因此每次陰莖魚被沖上岸，許多漁民就會前往抓捕。而在亞洲被部分中醫認為具有壯陽、溫補肝腎的效果，有些亞洲國家習慣生食，有的則是油炸吃下肚，據說味道溫和、口感像是蛤蜊。

「單環刺螠」是一種海生螠蟲動物，俗稱海腸或陰莖魚，通常棲息於潮間帶泥沙土質或珊瑚礁區，由於牠們喜歡埋在沙子裡，因此遇到暴風雨或浪潮時，就容易被沖到岸上，除了人類外，大型魚類、鯊魚、海鷗和水獺也喜歡吃牠們，此外陰莖魚在地球上已存在3億年，單隻壽命可達25年。