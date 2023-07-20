經常在古裝電視劇上，聽到皇帝下令將某人「推出午門斬首」，讓不少人誤以為午門是斬首示眾的刑罰場域，實際上是以訛傳訛，古代斬首從來不在午門舉行；再者，午門是紫禁城的正門，可說皇家門面，平時除了是皇帝頒發詔書、舉行儀式大典等彰顯國家威嚴的地方之外，最多用來杖刑朝廷大臣。

根據《搜狐網》報導，午門最早建於明代，建成於永樂十八年（1420年），是紫禁城的正門，位置居中向陽，相對於神武門、東華門、西華門來說，午門的建築更為宏偉，主要有3大用途，首先是皇帝頒發詔書、賞賜物品的地方；其次是舉辦儀式大典、彰顯國家威嚴的場域。

明朝時期，午門也是皇帝懲罰大臣的地方，一些犯了錯或是觸怒龍顏的大臣，皇帝會賞他們一頓板子，因為受刑地點位於朝廷大門前，所以美其名曰「廷杖」。不過經常因為出手太狠，導致大臣們被當場打死的憾事。

也因為如此，許多老百姓便以訛傳訛，才有了「推出午門斬首」的不實謠言。事實上，明清時期真正的刑場是在「西四」或「菜市口」，無論是砍頭、腰斬或是凌遲，都在這兩地執行。