國外近日瘋傳一段詭異畫面，一名女子疑似困在時間循環中，拿著相機自拍，卻一再重複相同動作，影片曝光後嚇壞一票網友，認為是《駭客任務》中「母體錯誤」（glitch inthe matrix）的真實版。

有網友在抖音（TikTok）上傳一段影片，畫面顯示，一名女子左手拿著相機，右手提著包包和口罩，在大街上對著鏡頭自拍，卻被發現疑似困在時間循環中。只見她在臉部表情保持微笑、手臂維持在同一高度的情況下，每隔幾秒就做出翻轉、查看相機的動作，猶如當機般地跳針畫面全被拍下。

短短19秒的畫面曝光後嚇壞不少網友，紛紛留言直呼猶如是電影《駭客任務》中「母體錯誤」（glitch inthe matrix）的真實版，「感覺像時間循環」、「詭異到有點恐怖」、「呼叫基努李維」。不過也有人不以為意，認為女子只是想要拍出一張好看的照片而已，「看起來她只是在專心做自己的事」。

由基努李維主演的《駭客任務》，講述的是我們所處的世界，實際上全是由一台名為母體（ Matrix ）的超級電腦所創造出來的虛擬實境，若遇到無法解釋的事情，可能就是電腦發生故障，而劇中這樣的現象稱為「母體錯誤」（glitch in the matrix）。

無獨有偶，一名抖音網友也拍攝到一幕詭異畫面，只見一名綁著馬尾的女子在大街上散步，然而走路到一半卻突然定格，就連頭髮也在擺動過程中停止在半空中，但周遭車輛依舊照常通行，直到1分鐘後才又恢復正常。