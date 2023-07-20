大陸陝西寶雞市發現唐朝秦王李茂貞及夫人合葬陵寢，但古墓早已被盜光，考古人員到現場進行搶救性挖掘，發現墓內有面3層樓高的「端門」，主要作用就是防盜，用一塊塊石頭堆疊起來，只要抽出一塊就會倒下砸中盜墓賊，儘管墓內設有超強機關，卻未發揮作用，盜墓賊巧妙地越過端門，直接從棺槨上方下手。

李茂貞是唐末軍閥之一，在唐朝滅亡後，他並未向後梁投降，直到後唐建立，才向唐莊宗李存勗稱臣，被奉為秦王，公元924年因病而死，與妻子合葬於陝西寶雞市近郊金台區北原陵原村，陵墓被稱為「大唐秦王陵」，直至2001年考古學家才發現陵寢早被盜光。

大陸一名浙江大學考古學博士在頻道《水星逛博物館》介紹，大唐秦王陵入口被一面3層樓高「端門」堵住，採用一塊塊石頭堆疊，上方缺少一根橫梁，只要抽出任何一塊石頭，端門就會瞬間倒塌，達到活埋盜墓賊的作用，此外端門後還有第二層機關，兩扇被鑲嵌在門框凹槽裡的石門，沒有門軸所以無法轉動，只要被往內推就無法開啟。

儘管大唐秦王陵機關厲害，但仍然被盜光，盜墓賊將洞打在墓室最後面，也就是墓主人的棺槨上方，此外為了避免穹窿頂坍方，還巧妙避開承重區域，石棺內只剩墓誌銘與免死鐵牌，而盜墓賊如此清楚陵寢內部設計，是因為有人在墓穴上方用密語製作墓室地圖，古代工匠帝王修建陵墓，結局大多是被殺，為了不要白白送死，因此偷偷留下藏寶圖給子孫。