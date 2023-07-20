大陸一名飼養梅花鹿的農民近日發現，一對梅花鹿夫妻竟生下白色幼崽，乍看之下像一隻羊，後來才知小鹿可能患有「白變症」，農民直呼養鹿60年第一次見到，更開玩笑地說，他養的梅花鹿絕對沒有出軌。

綜合陸媒報導，大陸吉林省長春市一名李姓農民飼養2、3千隻鹿，近日一對梅花鹿夫妻迎來寶寶，豈料牠們的幼崽竟是白色的，看起來像是小羊，農民看了又驚又喜，表示梅花鹿夫妻皮毛都很正常，他經營鹿園長達60年，第一次遇到這種狀況，感覺很神奇。

李姓農民進一步提到，小鹿全身呈現白色，但眼睛並不紅，所以不是白化症造成，很有可能是患有白變症（leucism），聽說機率只有億萬分之一，他更打趣地說，雖然小鹿看起來像是羊，但梅花鹿媽媽絕對沒有出軌，附近鄰居也沒有養羊。

白變症是由基因突變導致體毛或皮膚呈現白色，不過與白化症不同，若是患有白化症，眼睛通常呈現紅色，白變症則是藍色或灰色，坦尚尼亞塔蘭吉雷國家公園就曾出現一隻幼年白色長頸鹿，儘管白變症很罕見，但企鵝、老鷹與河馬都有罹患白變症的案例，此外動物若患有白變症，在野外會格外顯眼，容易被掠食者盯上，存活率非常低。