許多寵物在臨死前，為了不讓飼主傷心，會偷偷離家尋找隱密的角落獨自過世。大陸浙江一隻11歲老犬似乎感知到自己命不久矣，竟選在暴雨天獨自走出家門，似乎想趁飼主不注意默默離去，好在飼主很有警覺，當下立刻衝出去將愛犬抱回家，好好送牠最後一程。

綜合陸媒報導，浙江一隻11歲的米克斯狗狗因為病重，健康狀態極差，疑似因為不想死在家裡讓飼主難過，本月17日竟冒著大雨偷偷走出家門，飼主見狀覺得不對勁，於是在後面跟著，沒想到卻發現愛犬是想要獨自離家等死，當下立刻痛哭著追上狗狗，心疼地將牠抱回家。

飼主透露，之前就曾聽過寵物自知命不久矣時，會偷偷離家或找個隱密的角落躲起來等死，不料這件事也發生在自家狗狗身上，讓他十分不捨，雖然最終愛犬還是不幸去了彩虹橋，但直到狗狗生命最後一刻，都有飼主陪伴左右。

狗狗冒雨獨自道別飼主的影片曝光後惹哭不少網友，紛紛留言直呼「牠什麼都懂，只是不想要讓飼主難過」、「或許狗也知道，生離總好過死別」、「很多毛小孩都這樣，知道自己快死了，不想讓飼主看到自己病懨懨的模樣，寧可自己寂寞等死」。