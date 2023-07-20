不少店家為了曝光量，會推出「留好評送小菜或折扣」的活動。大陸一名網友近日到燒烤店用餐，發現店家有寫評論送小菜的優惠，於是向店員詢問是否能參加，有趣的是，對方竟還熱心幫忙寫，起初以為是為了吹捧自家特色，沒想到竟是店員的抱怨。

大陸一名網友在社群平台《小紅書》分享，近日與朋友到燒烤店用餐，但當天店內客人太多，就算冷氣溫度調到最低，依舊非常熱，店員也都滿頭大汗，當時他們發現店家有留評論送小菜的活動，便向店員詢問是否能參加，未料對方竟還熱心幫忙寫。

原PO提到，當時他以為店員要誇讚自家餐廳，想說若是寫得太誇張，他再自行刪掉，未料拿回手機後，發現對方竟吐槽餐廳的冷氣不給力，讓他看了忍不住笑出來。此事曝光後，在網路上引發討論，不少網友表示「大家都不容易，員工說不出的話，只好由顧客來說」、「這種評價很好，達到雙贏的效果」、「借顧客之名表達心聲」。

還有人分享類似經歷，「我上次也是，服務員幫忙寫評論，他先是誇讚店家的餐點美味，之後說晚上顧客好多，店員忙到都快飛起來了，希望多找幾個店員」、「曾經去過一間泰式餐廳，店家好像規定顧客進門時，店員都要喊口號，有幾個人都喊啞了，當時我也是要參加留評論送飲料的活動，店員就很熱心幫忙寫，內容竟是『店員聲音都喊啞了，看起來挺心疼的，感覺沒必要強制性喊口號』」。