I’m a Barbie grandma and love my pink dream home — don’t call me crazy https://t.co/wfjhIQpJGO pic.twitter.com/sAipUHRZBu — New York Post (@nypost) July 5, 2023

以玩具芭比為原型的浪漫喜劇電影《Barbie芭比》今（20日）上映，Google也為電影宣傳，搜尋時只要輸入關鍵字就會出現粉紅色的閃光特效。事實上，美國就有一位芭比娃娃的狂熱粉絲，不但將住家從裡到外打造成「真人芭比屋」，就連代步的金龜車、日常妝容打扮，都充滿了童話故事般的夢幻粉紅色。

綜合外媒報導，阿肯色州一名54歲婦人迪娜（Dena Daniels），從小就很喜歡芭比娃娃，但是她發覺自己對芭比的熱愛不被社會接受，所以一直都不敢表現出來，直到2021年夏天，她突然意識到自己已經不再年輕，決定擺脫世俗枷鎖，為自己而活，「我不在乎別人怎麼想，我只想做我自己」。

有了這層認知後，迪娜接著大動作將整棟房子改裝成真人芭比屋，天天生活在「粉紅泡泡」裡，從衣櫃、冰箱、烤麵包機，到睡袍、抱枕甚至是金龜車，無一不是粉紅色及白色的配色。她坦言，「我已花了大半輩子去取悅每個人，現在我只想做能帶給我快樂的事，我想這治癒了我內心的那位小女孩」。

這樣的特殊愛好也讓迪娜成為當地名人，附近鄰居都叫她「粉紅女郎」，而她也不吝向附近小孩分享自己的芭比屋，「當萬聖節時，我讓小朋友們參觀了我的家，也發放一些粉紅色的糖果與點心。每一位到來的女孩都高興極了，我想這對她們來說一定很夢幻」。此外，迪娜也透露目前有交往的對象，不過兩人並沒有同居，而是以彼此都舒服的方式相處。