上班族工作時，難免會遇到精神不濟的狀況，有的人會喝咖啡提神，有些人則是跑到廁所小睡片刻。日本一名OL分享自身經歷，一天她宿醉去上班，由於非常的睏，於是就跑到廁所休息一下，沒想到一睡就是2小時，同事以為她離奇消失，全公司都在找她。

根據日媒「fashion trend news」報導，日本一名上班族Ako某天與朋友聚會小酌，豈料卻喝到太晚，導致隔天上班，身體依舊很不舒服，而且非常想睡，不管用什麼方法都難以清醒，於是她決定跑到廁所閉目養神，認為休息5分鐘應該就能恢復精神。

豈料過了一陣子後，Ako聽到焦急的敲門聲，同事詢問她是否沒事，她趕緊確認時間，發現原本打算只睡5分鐘，沒想到竟過了2小時，Ako睡覺期間，公司同事都發現她不見了，因而引起一場騷動，以為Ako人間蒸發，大家都離開工作崗位找人。

Ako當下非常尷尬，連忙揉自己的眼睛，使眼球布滿血絲，並找藉口說自己貧血，不小心在廁所昏倒，由於她當天宿醉，所以臉色看起來很慘白，同事也都沒有懷疑，主管還讓她請假回家休息，Ako卻非常後悔，表示自己不敢再貪杯，也不會到廁所閉目養神了。

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