日本出現變異巨蟬？一名飼主近日在自家客廳看到體型超大的蟬，嚇得他差點跌坐在地上，未料仔細一看才發現，巨蟬其實是他飼養的貓頭鷹，剛好展開翅膀攀在窗簾，乍看像是一隻蟬，他將畫面分享至推特，不少網友也被嚇壞。

日本一名飼主@SiO2_ORio經常分享他與貓頭鷹「こはく」的日常，一天他上完廁所走到客廳，發現窗簾上竟停了一隻巨蟬，嚇得他直呼「我以為屋裡有一隻很大的蟬，差點摔倒」，仔細看才知是「こはく」，牠伸展翅膀並站在桿子上，從背後看像是放大10倍的飛蛾或蟬。

照片吸引900萬觀看次數，不少網友表示「看起來比較像大型的蛾」、「我一開始也被嚇到，沒想到居然是貓頭鷹偽裝的」、「貓頭鷹的翅膀花紋，應該是模仿森林的樹皮，讓牠們能隱身在林間，大自然真的很神奇，不過貓頭鷹竟能維持這種姿勢，可見牠們的體能很強」。

無獨有偶，日本另一名網友@Yaramari_Doukyo也曾於推特PO照，指在馬路上拍到巨型螳螂，看似與人類一樣高，但其實只是拍攝角度的問題，螳螂約手掌大小，當時站在車子的擋風玻璃上，牠的位置剛好與馬路搭在一起，才會呈現站在街上閒晃的模樣。