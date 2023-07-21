大陸江蘇無錫近日下暴雨，導致部分道路嚴重積水。一名男子開車上班途中，遇到積水路段，車子根本過不去，但他又不想繞路，便將車停在附近未被淹的地方，拿出電動衝浪板，直接在積水上衝浪，僅花2分鐘就到公司，超狂舉動引路人圍觀。

綜合陸媒報導，江蘇無錫一名丁姓男子近日與朋友開車上班，剛好遇到積水路段，水深大約1.2公尺，轎車根本過不去，他們查看導航發現，繞路還須開3公里，剛好車上擺了一個電動衝浪板，他靈機一動就靠衝浪的方式去公司。

丁姓男子的朋友表示，他當時正好到了公司，丁男還需繼續往前開，未料遇到積水卻不想繞路，於是拿出電動衝浪板，直接從水面衝浪過去，先到公司打完打，又繞回來請朋友拍影片，衝了兩圈就回公司，而丁男其實是專業衝浪運動員，之前還曾參加比賽得過獎。

影片曝光後，不少網友表示，「看來他真的很熱愛工作」、「遇到這種積水狀況，我可能就請假待在家了」、「下暴雨也阻止不了他上班」、「看得出來，他等這一天等很久了」、「雖然是專業衝浪客，但還是要注意安全」。另外也有人分享，無錫市區其他積水路段有居民難以出門，只好把塑膠板當船划，還有人摩托車直接騎進積水中。