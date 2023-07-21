加拿大愛德華王子島省一戶人家到海邊遊玩時，發現一具詭異的生物遺骸，牠的身體彎曲，嘴巴露出密密麻麻的利牙，模樣看起來很恐怖，他們將照片拍下分享至網路，不少人認為是「海怪」，但當地動物學家解釋，這其實是一隻海豚。

根據《鏡報》報導，26歲泰倫（Terran Walker）日前與家人到愛德華王子島省的肖氏海灘（Shaw's Beach），發現一具詭異遺骸，聞起來像是腐肉，嘴巴長滿利牙，頭部嚴重腐爛，骨頭清晰可見，泰倫形容，「牠看起來像是在笑，或東西吃到一半，嘴巴張得很大，牙齒都露出來了。」

泰倫將照片分享至網路，有些人認為是小鯊魚，也有人稱是鮪魚或鮭魚，還有的覺得是「海怪」。而大西洋獸醫學院（AVC）野生動物病理學家勞拉（Laura Bourque）看到照片後則解釋，這很有可能是一隻海豚，從正面拍攝，所以整排牙齒全被看光，再加上光影與角度，看起來才會如此嚇人。

勞拉進一步說明，冬天時氣溫低，所以動物遺骸能保存完整，但到了春夏，就會開始腐爛，導致遺骸看起來更可怕。真相曝光後，不少網友都很驚訝，表示「海豚給人溫和的印象，沒想到牠們竟有這麼多牙齒，而且還好鋒利」、「其實從遺骸的下巴來看，就能發現牠就是海豚了」。