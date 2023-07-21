大陸考古學家2年前在西安白鹿原，找到漢文帝霸陵的正確位置，由於西漢陵寢制度通常是帝后合葬不合陵，因此皇帝與皇后各立陵冢，但在考古挖掘中，卻發現他們之間有第三座墓，翻看史料推測，墓主人可能是漢文帝的寵妃「慎夫人」。

大陸節目《中國‧考古》近日介紹漢文帝霸陵，過去考古學家被元朝的《類編長安志》誤導，以為霸陵位於白鹿原東北角的山頭「鳳凰嘴」，由於山形類似帝陵封土，再加上帝王通常「因山為陵」，但之後才發現，霸陵正確位置是在西安白鹿原的江村。

漢陵考古隊隊長馬永贏提到，西漢陵寢制度通常採帝后合葬不合陵，指皇帝和皇后葬在同一處，但各立陵冢，稱為「同塋異穴」，進行考古挖掘時，發現漢文帝霸陵和竇皇后陵之間，竟出現第三座陵墓，呈現「甲」字形墓葬，在其他西漢帝陵並未出現類似情況。

馬永贏與夥伴翻閱史料，文獻記載漢文帝後期時，非常喜歡一位嬪妃「慎夫人」，有次漢文帝查看霸陵修建狀況，他就拉起慎夫人的手，並指著灞河邊上一條道路說「此走邯鄲道也」，因為慎夫人是邯鄲人，他意思就是「這條路是從長安通往你老家的路」，目前推測這座墓的主人很有可能是慎夫人，但真實情況仍待後續的挖掘結果。