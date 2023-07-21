不少男性喜歡釣魚，但甩竿時小心傷到人。大陸山東一名男子日前帶女友去釣魚，一開始都有魚上鉤，女友看了也很開心，一次他霸氣甩竿時，魚鉤竟甩到女友鼻子上，而且剛好刺穿過去，瞬間變成鼻環，讓他看了又急又好笑，過程被分享至網路引關注。

根據陸媒《頭條新聞》報導，山東濰坊一名董姓男子近日帶女友去釣魚，起初釣到不少魚，兩人看了非常高興，豈料期間甩竿時，魚鉤竟掛到女友鼻子上，正好從鼻子中間穿過去，一秒變成鼻環，所幸這個位置軟骨薄，疼痛感比較不明顯，董姓男子看了又急又想笑。

董男女友原本沒什麼反應，看到男友取笑自己，當場被氣哭，隨後他們趕緊到醫院治療，無奈現場沒合適的工具，醫師想直接拔出魚鉤，但董男擔心上面有倒刺，直接拔出來會很痛，於是他買了把專門剪鐵絲的斜口鉗，慢慢把魚鉤從女友鼻子裡拔除。

董男提到，目前女友的傷勢已恢復，並沒有大礙。影片曝光後，不少網友表示，「好危險，幸好沒有勾到眼珠或臉頰」、「以後還是離釣客遠一點好了，靠太近可能會被釣走」、「釣到了美人魚」、「以前看過一個狠人，勾在手臂上直接扯出來」。