棕熊是野性極強的肉食性猛獸，一般人避之唯恐不及，不過卻有男子在沒有任何防護措施之下，直接徒手拿魚近距離餵食，成功後還興奮地做出勝利的手勢，23秒畫面曝光隨即掀起熱議，但也遭到不少網友撻伐。

近日網路上瘋傳一段影片，畫面中可見，當時有兩隻棕熊在沙灘上徘徊，沒想到卻有男子徒手拿著一條魚，走向淺灘處，朝著棕熊前進，其中一隻體型較大的棕熊很快地就被男子手中的食物吸引，小心翼翼走上前。

眼看著棕熊一步步上鉤，男子沒有將食物拋給牠，而是伸長手臂將魚遞向棕熊嘴巴，棕熊歪著頭咬住魚後便掉頭離開。男子成功餵食後，轉身振臂朝鏡頭做出勝利的姿勢。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「怎麼感覺像餵貓一樣輕鬆」、「叼魚的棕熊感覺好溫馴可愛」、「不被熊襲擊的方法：給牠飼料」；不過也有不少人譴責男子餵食的動作非常愚蠢，無論對棕熊還是人類都有著負面影響，「這隻熊之後如果遇到沒準備魚的人應該會暴怒，等於害慘了下個人」、「這會讓棕熊對人類失去戒心，更容易被獵捕」。