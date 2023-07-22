不少人購買房子前，會考慮價格與生活機能等，但有時還是要看地段，並非買都市區就方便。日本一對老夫妻原本住在鄉下，為了離醫院近一點，於是賣掉老屋改搬到都市區，未料他們卻選錯地段，附近連便利商店都沒有，讓老夫妻非常後悔。

根據日媒「現代ビジネス」報導，74歲中原圭三與妻子原本住在山梨縣郊區，2年前妻子的健康每況愈下，他們便賣掉老家搬至神奈川都市區，離兒子一家也比較近，圭三提到，「我們其實很不想離開自己習慣的地方，但住在山梨交通不便，購物或去醫院都要開車，我的妻子生病了，沒辦法繼續開車，才會換地方重新開始」。

夫妻倆卻低估城市的房價，租不起車站附近的房子，最終選擇距離車站步行35分鐘的公寓，而且公寓空間又小，許多家具根本放不進去，他們只能忍痛捨棄，原以為搬進大都市後，有許多電影院、博物館可以逛，生活不會無聊，但有次電車到上野美術館，發現還是有一段距離，人潮又很多，使旅程更疲憊，夫妻倆變得不想出門。

圭三提到，妻子需定期到醫院做復健，光是來回就要花一天的時間，而且公寓附近沒有便利商店，就連買菜都很費勁，起初以為都市區有很多電影院與博物館，但事實並非如此，從未想過城市會這麼繁忙，近日兒子又因工作關係，需調職到其他城市，讓老夫妻很後悔搬家，但老家的房產早已賣掉，也沒辦法搬回去了。