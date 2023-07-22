🚨 VEJA: Com a ajuda do pai, jovem acorda sua irmã ligando motosserra sem a corrente. O que vocês fariam no lugar dela?pic.twitter.com/mNTy7kggwt — POPTime (@siteptbr) July 20, 2023

孩子貪睡賴床，怎樣也叫不醒，讓許多父母很心累，國外一名父親為此出狠招，直接啟動電鋸直插女兒被窩，嚇得女兒瞬間驚醒，絕望哭喊「爸爸，不要！」男子玩笑開過頭的舉動，引爆網友熱議。

綜合外媒報導，一名父親為了逼貪睡的女兒起床，雖然事先將電鋸上的鏈條取出，並沒有任何殺傷力，但闖進女兒房間後啟動電鋸的恐怖聲響，仍嚇得女兒瞬間驚醒並放聲尖叫。

眼看女兒嚇得六神無主，男子卻沒有罷休，反而又將電鋸湊近女兒面前，甚至直插被窩，嚇得女兒情緒崩潰，以為父親要用電鋸殺了她，一邊尖叫一邊縮在角落，嘴上還不斷喊著「爸爸，不要！」

影片曝光後網友全氣炸了，痛批男子的行徑太惡劣，「這是什麼失格父親，沒看到她真的被嚇瘋了嗎」、「太可怕了，怎麼可以這樣子亂玩」、「這一點都不好笑！以後這女孩絕對會對電鋸產生陰影」。截至目前為止尚未有確切消息指出，這起惡作劇事件發生的地點，詳細資訊仍待進一步調查。

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