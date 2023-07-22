美國俄亥俄州哥倫布動物園與水族館一隻雄性大猩猩，近日竟生下寶寶，還出現哺乳行為，飼養員都非常驚訝，才發現他們先前搞錯大猩猩的性別，2019年接手照顧後，並未做詳細的檢查，且大猩猩性徵在12歲前都沒有明顯區別，所以園方才未發現異狀。

根據外媒報導，哥倫布動物園與水族館（Columbus Zoo and Aquarium）自2019年接手飼養大猩猩蘇利（Sully），牠的健康狀況良好，因此並未做任何檢查，飼養員都認為牠是雄性大猩猩，豈料近日卻發現，牠的手裡抱著寶寶，並做出哺乳的動作，才驚覺蘇利是雌性大猩猩。

園方表示，蘇利現年8歲，已到了能生育的階段，先前未發現牠是雌性，主要是年輕大猩猩的性別難區分，直到8歲左右，雄性與雌性的體型相似，而且沒有突出的性器官，隨著年齡增長，才會慢慢出現變化，例如雄性到12歲時，背部毛色會變成銀灰色、體型增大等。

此外，大猩猩若是懷孕了，從外表很難察覺，牠們的新生兒比人類嬰兒小，且大猩猩的腹部又很大，所以懷孕時很難看得出來。而蘇利目前生活的大猩猩群體，由39歲「銀背」麥克（Mac）所領導，裡面還有2隻年輕雄性大猩猩，未來將進行DNA測試確認寶寶的父親身分。