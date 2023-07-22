現代人生活壓力大，喜歡養寵物相伴，不過大陸年輕人近來卻流行養「芒果核」，不僅天天將其梳毛，還寫成長日記，消息曝光後隨即掀起熱議，有人認為是不務正業，但一名養芒果核的網友強調「這叫精神寄託！」

綜合陸媒報導，大陸年輕人近日紛紛在社群平台上分享養芒果核的經歷，指出芒果核洗淨之後，有毛茸茸的觸感，摸起來格外紓壓，就如同飼養貓狗一樣，能帶來快樂及療癒。但也有人表示無法理解，直言是不務正業；對此，一名養芒果核的網友回應，這就跟之前「養紙狗」是一樣的道理，「說好聽叫精神寄托，不好聽就是太閒」。

另一位網友也指出，養芒果核的過程並沒有想像中簡單，先是要沖洗掉多餘果肉，再用牙刷刮除直到露出白色果核，使用吹風機烘乾的同時還要一邊梳毛，避免黏住，最後放在太陽下正反面曝曬，直到完全乾掉。還有一名網友將照護的2顆芒果核取名為大毛、二毛，並在社群平台上更新成長日記，至今已經更新到第11篇了。

消息一出隨即掀起熱議，不少人躍躍欲試，「這個好！不費人不費錢，很適合我」、「比養貓養狗便宜多了」、「我媽說也好，起碼不會一直看手機」；不過也有人吐槽「出去走走都比這個嗜好強」。