大陸廣西一名雞農近日發現，自家養雞場出現一條巨蟒，部分雞隻已被吃下肚，嚇得趕緊向消防局救助，蟒蛇發現自己陷入險境，竟急忙吐出一整隻雞，試圖減輕重量自保，最終還是被捕獲，現場畫面曝光後，不少網友直呼「蛇挺聰明的」。

根據《星視頻》報導，廣西百色一名雞農近日進到養雞場，發現裡面竟躺著一條蟒蛇，牠闖入養雞場大吃自助餐，吃太飽動不了，只好躺在原地休息，雞農趕緊報警，消防員到場後，拿著手持捕蛇器進行抓捕，未料蟒蛇發現不對勁，竟吐出剛吃下的雞想自保。

蟒蛇的神操作也讓消防員看傻，但仍沒忘手邊的工作，僅花了3分鐘的時間，就順利捕到蟒蛇，經過測量後，發現牠長達3公尺、重約20公斤，目前已移交至林業局。影片曝光後，不少網友笑說「這是一條懂法的蛇，知道主動交出贓物，可以爭取減刑」。

雞舍常是蛇類下手目標，金門金湖鎮瓊林村上個月也發生類似事件，一名蔡姓男子準備餵雞時，發現雞舍出現一條緬甸蟒，被安裝在雞舍的圍網困住，他用剪刀協助救出脫困的蛇，不過連同這起案件在內，金門地區在1個月內已發現4條蛇，使當地民眾人心惶惶。