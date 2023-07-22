印度一名大貨車司機，本月17日發生車禍後隨即逃離現場，不料過程中卻發現身旁有民眾開車急追，擔心遭到攻擊報復的他立刻狂催油門，一路疾駛，直到被攔下後才驚覺車尾還卡著一輛轎車。好在轎車內的兩名傷者被送醫治療後，沒有生命危險。
綜合外媒報導，這起事件發生在印度卡納塔卡邦，根據網路上瘋傳的影片顯示，一輛轎車撞上大貨車後，緊緊卡在貨車後方被一路拖行，不幸的是，貨車駕駛並沒有意識到後車的情況，並繼續行駛，由於轎車當時還坐了人，一旁目睹慘劇的熱心民眾立刻一路狂飆，試圖將貨車攔下。
沒想到貨車駕駛卻越開越快，直到路人追了2公里之後才終於讓貨車停下。對此，貨車駕駛表示，知道自己車輛被追撞，但當時只想趕快離開現場，不料大家卻開始沿路追他，擔心被圍毆，只好一路加速疾駛，根本不知道有轎車卡在車尾。事後貨車駕駛被警方逮捕，至於轎車上的兩名傷者則被送醫治療，好在並沒有生命危險。
事實上，許多國家針對大貨車這類重型車輛，規定必須安裝防撞架，除了能有效吸收時速逾百公里的高速衝撞，也能降低人員傷亡率，只不過這套設備價格不菲，要價上百萬元。
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