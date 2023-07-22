史上最悲傷證書！日本一名網友近日在推特提到，他拿到政府機關開出的「單身證明書」，證明他從未結過婚，目前還是單身，此文曝光後，在網路上引發討論，累積380萬觀看次數，而他也解釋，這其實是要用於申請加入婚友社。

根據日媒報導，居住在橫濱的男網友@igz0在推特貼出「單身證明」，上面寫著申請人的個人資料，並明確註記他是單身，並不違反民法第732條（禁止重婚）的規定，讓他不禁自嘲「區公所發了最羞辱人的證明給我」，讓他看了哭笑不得。

原PO解釋，他是為了申請加入婚友社，才會去辦這張證明書，過去婚友社會要求提交戶口名簿，但戶口名簿會列出婚姻狀況外的資訊，為了保護個人隱私，才會改為要求申請人繳交單身證明書，申請費用僅300日圓（約新台幣66元），10分鐘就能拿到。

不少網友笑翻表示，「申請單身證明書雖然有點悲傷，但至少是個保障，不會遇到重婚的對象」、「沒想到居然還有單身證明書」、「國家認證的單身狗」、「看來我也必須去申請一張了」。原PO還藉著熱潮，趁機釋出徵友資訊，表示自己目前30歲，身高174公分，還是一名軟體工程師，興趣是旅行、閱讀等，不少人看了直呼有趣。