一名留學日本的台灣女大生，近日前往東京迪士尼遊玩時，因為拿了感謝小卡給園區工作人員，沒想到卻意外解鎖「隱藏服務」，和同行友人被帶往一個秘密通道，除了為她們進行園區導覽，還帶她們快速通關，體驗超人氣的遊樂設施「飛濺山」，讓一行人受寵若驚。

一名在京都留學的台灣女大生，日前在IG上分享前往東京迪士尼遊玩時的意外驚喜，內容提到，她將在園區內獲得的感謝小卡分送給幾位工作人員，以表感謝之意，沒想到其中一位竟然主動帶她們走進秘密通道，體驗隱藏服務，而該福利一天只招待3組客人。

畫面中可見，女大生和友人跟隨工作人員走到一處神秘小門前，進門後才發現裡頭是一個通往別處的通道，牆上還掛著好幾幅園區畫作，工作人員也細心講解，最終她們來到了超人氣遊樂設施「飛濺山」的搭乘處。原來該通道是前往飛濺山的免排隊捷徑，甚至比快速通關還快，讓她們又驚又喜。

不過女大生強調，感謝小卡設置的初衷是為了感謝工作人員，千萬不要抱著想要快速搭乘遊樂設施，或解鎖隱藏服務的想法而去送卡，「不是送小卡就會提供這項服務」。

影片曝光後羨煞一票網友，紛紛留言直呼「好棒的經驗」、「太可愛了！希望以後去也有機會」、「原來那個是這樣用，那時候收到我也沒注意就塞進包包」、「東京迪士尼太多隱藏版玩法了」。