大陸浙江一名女子近日打掃租屋處，竟在櫥櫃後方的牆壁發現一個保險櫃，她好奇打開一看，發現裡面竟放有高達40萬人民幣（約新台幣170萬）的財物，嚇得她立刻把東西交給社區管理委員會，這才得知前屋主是一對老夫妻，均已過世，他們的子女似乎不知道這筆錢的存在，就把房子直接賣掉了。

綜合陸媒報導，浙江寧波一名女子近日想替新租的房子大掃除，在搬開櫥櫃時發現後方牆壁暗藏一個保險櫃，她好奇打開來一看，裡面放有5張存單，總金額高達40萬人民幣（約新台幣170萬）財產，另外還有一個小包包，存放著項鍊、戒指等首飾。

女子面對這麼龐大的一筆錢財有些不知所措，隔天上班後求助上司，對方建議她將東西交給社區管理委員會。報導指出，女子租屋處的前屋主是一對老夫妻，兩人皆已去世，他們的子女似乎不知道父母遺留下的這筆財產，因此在處理完兩名老人的後事後就將房子售出，目前財物都由社區管理委員會暫時保管，委員會人員正在聯絡這對老夫妻的子女。

新聞曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言，「大概這對老夫妻也忘記了，所以才沒交給子女」、「阿姨真的很偉大，如果是我就私吞了」、「拾金不昧，是個善良的人」、「子女拿回遺產應該要給阿姨一點獎金吧」、「老夫妻過世，子女想領出存單上的錢不容易，有好多證明要開，有得忙囉！」。