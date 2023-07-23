大陸浙江一對母女因為看中了健身教練的高顏值，在一家健身俱樂部買了7000人民幣（約新台幣3萬元）的一對一健身課程，沒想到才上3堂課，男神教練卻離職了，氣得直衝健身房要求退費，更坦言「就是衝他顏值來的」，消息一出引發熱議。

綜合陸媒報導，浙江省寧波市一名50多歲的王姓女子近日向當地媒體投訴，不久前和女兒逛街時無意間來到鄞州區龍湖天街附近的一家健身店，起初兩人對健身並不感興趣，後來因為陳姓健身教練長得實在「太迷人」，便興奮地刷了7000人民幣，買了20小時的私人教練課程。

王女坦承，和女兒都是顏控，之所以會購買私教課，完全就是受到教練吸引，「他主要是形象好，說實話，我們母女就是主要看顏值，他教的也不錯，我們並不是以鍛煉身體為主，這是實話。」沒想到只上3堂課，陳姓教練就離職了，讓母女倆無法接受。

對此，健身房先是給母女倆換了幾個私教，但兩人都不滿意，堅持要由陳教練親自授課，健身房後來又聯繫上陳教練，對方也同意繼續教完剩下的17堂課，不料母女倆又說，「即便是陳教練教完剩餘的課程，可是接下來他還是要離開，我們想要繼續學習的話，就沒辦法跟著陳教練了」。後來經過記者居中協調，雙方協定健身房要在今年10月10日之前，退還扣除20％違約金後的4896元人民幣（約新台幣2.1萬元）。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「看樣子，這位陳教練的顏值真的是很高，能有如此忠誠度的客戶」、「能這麼坦白地在記者面前說出『就是衝著陳教練顏值來的』也是不簡單」。