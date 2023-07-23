英國一名男子和同事近日在採石場發現一根來自45萬年前的猛獁象象牙化石，化石保存得十分完整，長度差不多和他的半個身體一樣長，男子對這個發現驚訝不已，因為這是他第一次找到如此完整的象牙化石；目前化石已經被送往當地化石館保存與研究，以進一步了解猛獁象的生活環境。

綜合外媒報導，33歲的化石獵人喬丹（Jamie Jordan）和同事摩爾（Sarah Moore）在劍橋郡（Cambridgeshire）一處採石場中發現一根巨大的猛獁象象牙化石，長度約有喬丹一半的身體長，「我們走進採石場環顧四周，就看到這根引人注目的象牙化石，我簡直不敢相信自己的眼睛！它就在地面上，撿起來非常重。」

喬丹推測，這根象牙化石的主人是一隻來自晚冰河時期的草原猛獁象（Steppe mammoth），距今約有45萬年前，且根據象牙長度推算，這隻猛獁象的身高應接近4公尺，體重約落在14公噸左右；另外象牙上還有一些捕食者留下的齒印，可能進一步解開當時的捕食者與獵物間的互動，以及遠古時代人類與動物的關係。

喬丹受訪時透露，他從小就十分熱愛化石，並在4歲撿到人生第一塊化石，但他從未發現完整的猛獁象象牙，因為象牙通常會在採石時被機器搗成碎片。目前這塊象牙化石被送至非營利古生物博物館「傑米化石館（Jamie's Fossils Galore），並在裡面進行保存與研究，以了解更多關於猛獁象的生活環境與狀態，例如棲息地和食物鏈等。