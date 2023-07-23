大陸江蘇近日發生一起車禍，一輛要價上億元的法國超跑布加迪（Bugatti）不慎撞上一輛BMW，沒想到車主下車後卻出言恐嚇，要對方「給我小心一點」，有錢就是任性的囂張態度，引發網友熱議。

綜合陸媒報導，這起事件發生在江蘇街頭，當時布加迪車主違規切車，但是BMW駕駛也不讓對方插隊，於是雙方發生擦撞，布加迪的右側車門嚴重受損，維修費用估計需要超過百萬人民幣（逾新台幣400多萬元）；至於BMW則是左側車門被撞，所以駕駛當時受困在車內無法下車。不過，由於布加迪違規在先，因此必須負擔全責。

沒想到布加迪車主下車後卻開嗆，「我賠你一輛車，但以後路上小心一點」。這讓BMW車主十分火大，在車上錄影飆罵，「全責還罵我，還打我車，還說要我在路上小心一點，全責還這麼狂，第一次見到這麼狂的人！他說全責賠我一輛車，但是要我走在路上小心一點，有錢就能這麼囂張嗎！」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「硬要插隊，結果出事了還威脅人家，有夠離譜」、「果然有錢就是任性」、「國內這些豪車落在這些人手裡，真的是暴殄天物，心疼這些好車了」、「能開起這種車的人，不是極富就是極有權力背景，不是普通的富二代」。