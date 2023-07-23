後院變擂台！美國佛羅里達州一隻黑熊媽媽帶著3隻幼崽闖入一棟住宅後院，起初一家大小孩十分愜意，下秒卻突然衝過來一隻黑熊，雙方一觸即發、展開一場激烈的打鬥，屋主發現後院的慘況後，試圖用噪音驅趕卻無效，只能忍痛看著心愛的盆栽破碎、植物被踩踏，直到其中一方主動離開。

根據《每日郵報》報導，佛羅里達州一名屋主克里斯（Chris）在7月8日晚間9點45分左右，於自家後院目擊到2隻黑熊的鬥毆現場，當時一隻黑熊媽媽帶著3隻幼崽闖入後院，悠哉地四處聞嗅，似乎在尋找可以吃的東西，然而下秒一個不速之客打破了原本的寧靜，一隻黑熊突然衝了過來，雙方立刻展開一場激烈的打鬥。

屋主見事態越演越烈，擔心後院會被2隻黑熊破壞，急忙拿起空氣喇叭，試圖用噪音想要嚇跑牠們，然而2隻黑熊不為所動，仍持續激烈的對峙，其餘3隻幼崽則匆忙跑開，這場「擂台賽」持續將近5分鐘，導致後院花盆破碎、植物被踩踏，最終黑熊媽媽叫回了孩子們，主動退出打鬥並離開現場。

克里斯表示他一開始只知道有一隻黑熊進入後院，之後看到監視器畫面才知道黑熊正在打架，雖然後院被弄得一片狼藉讓他有些崩潰，但他對於能目睹這難得一見的畫面感到非常興奮，直呼：「我從軍20年看過很多瘋狂的事情，但我從未見過這種！」