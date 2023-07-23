大陸山東近日發生一起驚奇事件，一名男子搭船出海釣魚時，釣到了龐然大物，原以為將迎來大豐收，沒想到拉近一看竟然是一架「飛機」，讓他當場傻眼。當地海警獲報後，隨即出動打撈，推測應是演習用的靶機。

綜合陸媒報導，山東青島一名男子近日和友人相偕搭船出海，沒想到在嶗山海域釣魚時，意外釣到了龐然大物，起初大家以為是釣到了大魚，後來發現手感不太對勁，懷疑是廢棄的小船，直到拉近一看，才驚覺竟是一架「飛機」，讓在場眾人全看傻了。

由於「飛機」很重，無法順利打撈，加上海域訊號不好，只能記下座標位置後通報當地警方。青島海警事後證實此事，並表示該架「飛機」已經成功打撈上岸；對此，陸媒指出，這架「飛機」很可能是演習時所使用的靶機。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑說，「釣魚佬除了釣魚不行，啥都能釣」、「釣魚佬真是無所不能」、「如果釣魚有段位，這絕對是大師等級了」。