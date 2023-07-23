紐西蘭一群漁夫日前出海捕撈漁獲，準備拉起一條上鉤的劍魚時，突然有「程咬鯊」出沒，在海水中緊緊咬住劍魚的尾巴，雙方隨即展開一場激烈的拉鋸戰，船員們還不斷吼叫，要鯊魚「把魚還來！」最後當他們終於把魚拉上船時，牠的尾巴早就被咬掉一大塊肉。

綜合外媒報導，紐西蘭漁夫沃克（Tony Walker）7月初和船員乘船到接近澳洲的珊瑚海（Coral Sea）海域捕撈劍魚（Swordfish），正當他們準備把一條上鉤的劍魚拉上船時，突然竄出一條體長約2.4公尺的尖吻鯖鯊（Mako Shark）在海水中啃咬劍魚的尾巴。

船員們見狀都大吃一驚，激動地不斷叫喊：「放開我們的魚！把我們的魚還給我們！」同時和鯖鯊展開一場激烈的拉鋸戰，試圖將辛苦捕撈來的劍魚從鯖鯊口中搶回來，雙方僵持了一陣子，鯖鯊率先鬆口、離開現場，但過沒多久又回來繼續啃咬劍魚，惹得船員再度大喊大叫，最後等他們把劍魚完全拉上船時，尾巴的部分早已被鯖鯊咬掉一大塊。

事後沃克將這段影片分享到Instagram，吸引眾多網友關注，觀看次數超過2100萬。沃克受訪指出，這不是他們第一次在捕撈漁獲時遇到尖吻鯖鯊，「尖吻鯖鯊在該海域非常常見，牠們的標準策略都是先咬住劍魚的尾巴，好讓牠們可以悠哉地吃東西。」、「這對我們來說是幾乎每天都會發生的事情，甚至有一些鯊魚會躲在船底下守株待兔。」