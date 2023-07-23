細數古代帝王都有不同死法，除了壽終正寢之外，有些遭到謀殺，也有人把自己給活活「弄死」，這人就是「秦武王」嬴蕩，為了彰顯自己力大無窮，和臣子比舉鼎，結果被砸死在「龍紋赤鼎」之下，年僅23歲，後來還出現了「舉鼎絕臏」這句成語。

根據《搜狐網》報導，19歲就繼位的秦武王擁有天生神力，且偏愛勇士，底下的烏獲、任鄙兩名大將就是因為作戰英勇而被賜封。當年以力氣大而聞名的齊國孟說，得知秦武王打算廣召天下勇士，也前往投靠，希望能走上仕途，過著達官顯貴的生活。

秦武王平時除了熱衷與臣子比力氣之外，還特別好戰，並且有「問鼎中原」的志向，公元前307年當他率兵攻下洛陽城後，便直奔周王室的太廟，想看看被周朝所看重的「龍紋赤鼎」到底長什麼樣子。沒想到他看見之後竟指著龍紋赤鼎說這是「秦鼎」，要將其帶回咸陽。

當時守鼎的人告訴他，這鼎有幾千斤重，當初周朝遷地於洛陽，龍紋赤鼎也跟著一起遷移，過程耗費上百人力，因此已有幾百年沒移動過了。對此，秦武王不置可否，先問了任鄙能否將鼎舉起來，任鄙搖頭表示心有餘而力不足，一旁的孟說則躍躍欲試，最後僅用兩條繩子繫在鼎的兩端，使勁全身力氣，將鼎舉到離地半尺，但最終還是失敗了。

秦武王見孟說真的能將鼎舉起，好戰的他不顧屬下勸阻，也不服輸的上前挑戰，雖然成功將鼎舉起來，但當他要邁步向前時，卻不小心失手，墜落的龍紋赤鼎正好壓在他的右腳上，千斤重的鼎直接壓斷秦武王的腳骨，當天便因失血過多而亡。至於孟說則因為慫恿秦武王舉鼎，被滅三族。

值得一提的是，秦武王舉鼎而亡的意外事故，被記載在《史記．卷五．秦本紀》：「武王有力好戲，力士任鄙、烏獲、孟說皆至大官，王與孟說舉鼎絕臏。」並延伸出「舉鼎絕臏」這句成語，比喻能力小，不能負擔重任。