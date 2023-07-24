London boy, 11, gets highest score possible on IQ test 'more than Einstein'https://t.co/aMLSxFO0hy — MyLondon (@myldn) July 22, 2023

英國11歲男童阿德里安（Adrian Li），近日在國際智商組織門薩（Mensa）測驗拿下162分，追平歷來最高分，甚至超過著名科學家愛因斯坦和英國天體物理學家霍金，成為全球成績排名前1％的受試者，獲得門薩協會的會員資格。

綜合外媒報導，阿德里安和家人於2022年從香港移居至倫敦的巴奈特（Barnet），其母親瑞秋（Rachel）表示，阿德里安從小就有異於常人的天賦，2歲便展現出對書籍的熱愛，閱讀速度很快，每天看大量書籍，「幼兒園期間，已經開始閱讀最愛的星際大戰（Star Wars）全文版小說」。

阿德里安甚至在8歲就開始創作小說，將令人興奮又充滿冒險的故事寫下，並命名為《怪物探索》系列；而他現在正在撰寫一本與古羅馬相關的小說，希望能在今年秋天出版。瑞秋也提到，阿德里安在小學時期獲得了多個學術獎項，這讓他非常喜歡考試，因為「這給他帶來了成就感與自豪感」。除此之外，阿德里安還喜歡國際象棋、壁球、擊劍、滑雪、桌球、跆拳道、划船等運動。

阿德里安今年9月將進入位於巴尼特（Barnet）的伊莉莎白女王學校（Queen Elizabeth's School）就讀，他希望屆時能遇到一樣聰明的男孩；另外阿德里安也透露，他的願望是拿到劍橋學位，並成為世上最好的心臟病專家。

阿德里安談及自己的門薩成績時坦言，起初只想著達到148分，成功進入門薩智商協會，「但我從來沒有想過能超越愛因斯坦的160分，這實在太令人驚奇和激動了！」