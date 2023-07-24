澳洲生態環境豐富，有許多當地獨有的奇妙生物。近日國外一名網友在澳洲拍到外型詭異的昆蟲，牠的身體前側有一根長條物，身體上有類似翅膀的構造，尾端則有一個向前彎起的尖刺，看起來就像是一隻在前方插上棍子的蠍子，網友們看到影片後都驚訝不已，直呼牠是「來自地獄的昆蟲」。

綜合外媒報導，國外網友「@Mesc27」近日在TikTok分享一段拍攝於澳洲萊沃頓（Laverton）的影片，只見畫面中有一隻外型奇特的昆蟲，身體前端有一根長條物，後端則有一個向前彎起的尖刺，模樣看起來像是在蠍子的身上安裝了一根棍子，牠的身上還有類似於翅膀的構造，而影片中這隻不明生物不斷用尾部的尖刺朝拍攝者的方向猛刺。

影片曝光後引發網友熱烈討論，不少人都被這隻昆蟲的外型嚇壞了，直呼牠是「來自地獄的怪蟲」；還有一名生活在澳洲51年的網友，稱他從未看過這種生物，開玩笑地說：「看來是時候離開澳洲了。」除此之外，更有一些人將昆蟲和電影《異形》中怪獸聯想在一起。

澳洲昆蟲學家塔塔尼克（Nikolai Tatarnic）接受澳媒《News.com.au》採訪時指出，影片中的昆蟲其實是無毒的竹節蟲，牠的「棍子」和尖刺並沒有任何危險性，只是用來嚇退潛在的掠食者而已。