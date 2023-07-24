英國一對夫妻近日前往一間二手雜貨店，並花了2.5英鎊（約新台幣100元）買下一個漂亮的小型花瓶，沒想到事後經專家鑑定發現，它竟是出自日本明治時代知名陶瓷藝術家之手，拍賣行初步估計市價約1萬英鎊（約新台幣40萬元）左右。

綜合外媒報導，一對來自英國的夫妻阿默特（Ahmet）與凱倫（Karen），近日前往英格蘭薩里郡的一間二手雜貨義賣商店閒逛，丈夫阿默特突然被店內一個精緻的小型花瓶所吸引，並在仔細端詳後發現瓶身底部有著特殊的蝕刻痕跡。

夫妻倆經過一番討論後，認為小花瓶可能並不是普通的物件，於是花了2.5英鎊將它買下，並在事後聯繫拍賣行進行專業鑑定。沒想到結果出爐，這個10公分高的小花瓶確實來頭不小，大約在1845年至1927年間所產出，是日本明治時代最著名的陶瓷家和景泰藍藝術家並河靖之的作品。

拍賣行聯合總監兼專家基爾羅伊（Cliona Kilroy）表示，這個小花瓶繪有精緻的公雞、母雞，上方也有飛翔的鳥，確實是並河靖之的作品標誌。報導指出，該物件預計於本月底進入拍賣市場，初步估計市價約1萬英鎊，這對夫妻也決定，屆時若拍賣成功，將捐贈一筆費用給當初的二手雜貨義賣商店。