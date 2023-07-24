夏季天氣炎熱，是蛇類經常出沒的時節。近日國外一名女子在家裡上廁所，起身想要沖水時，卻發現馬桶裡盤踞著一條長約1.5公尺的蛇，讓她嚇得放聲尖叫，直呼：「我尿在牠身上！」影片曝光後引起網友熱議，不少網友也跟女子一樣感到恐懼不已。

根據《LADbible》報導，國外網友「Christina Phillip998」近日在家裡上廁所，轉過身正想沖水時，竟發現一條長約5英尺（約1.5公尺）的黃鼠蛇（Yellow Rat Snake）盤踞在馬桶內，讓她頓時嚇得放聲尖叫，崩潰直呼：「我尿尿在牠身上！」不過她仍鼓起勇氣拿出手機，將這驚人的一幕拍攝下來，同時語帶哽咽地說：「你們看看牠有多大，天啊！」

原PO事後將影片分享到TikTok上，才發布短短2天，觀看次數就突破1130萬，許多網友都同樣感到恐懼，紛紛留言，「尿完尿才發現馬桶裡有蛇，這種狀況會立刻把我嚇死」、「這就是為什麼每次我坐下以前都會先檢查馬桶，因為這種事情確實會發生」、「這是我見過最最最恐怖的事情」、「怎麼有人上廁所以前不會看一下馬桶呢？」、「可憐的蛇剛剛『大尿淋頭』了」。

報導指出，類似的情況其實並不罕見，今年初在澳洲布里斯本（Brisbane），59歲女子海倫（Helen Richards）到親戚家作客，並在對方家上廁所，未料才剛脫下褲子、坐在馬桶上，就感覺到屁股一陣刺痛，她急忙跳起來查看，發現馬桶內竟藏有一條長約1.5公尺的地毯蟒，因為受到驚嚇而攻擊海倫，所幸這條蟒蛇是無毒的，只需要簡單處理傷口，整體而言並無大礙。