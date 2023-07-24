美國一家人乘船遊玩時，在湖面上看到一隻姿勢詭異的鵜鶘（ㄊ一ˊㄏㄨˊ），靠近一看才發現牠正想吞下一條大魚，卻不慎卡在喉嚨，他們急忙上前救援鵜鶘，原本以為是鵜鶘吞下體型過大的魚才會噎住，救援過程才發現大魚的嘴巴上有一個大型魚鉤，正是這個魚鉤害鵜鶘噎住，所幸在他們的幫助下，魚鉤和魚都被順利取出。

根據外媒報導，美國佛羅里達州的一家人外出遊玩，乘船時發現有一隻張開翅膀、呈現詭異姿勢的鵜鶘漂在水面上，牠正準備吞下一條大魚，魚卻卡在喉嚨裡，船上的小孩見狀急忙大喊：「牠被噎住了！快點救牠！」大人則開船靠近鵜鶘，一名男子先將鵜鶘拉至船邊，再小心翼翼地從牠的嘴裡把魚拔出來。

原本眾人還以為是鵜鶘不自量力，吞下了體型過大的魚，但在救援的過程中，男子發現事情不對勁，只要牠一用力，鵜鶘就會瘋狂掙扎，仔細觀察才驚覺，原來大魚的嘴巴裡也卡了一個巨大的魚鉤，導致鵜鶘在吞嚥的過程被噎住，隨後另一名男子幫忙抓住鵜鶘的喙，終於移開卡在喉嚨裡的魚鉤和大魚，鵜鶘被救援後也愉快地振翅離開現場，恢復原本生龍活虎的模樣。

影片在網路上曝光後，不少網友都稱讚這家人善良的行為，「這個小孩是由一對好父母撫養長大的，希望她永遠保持純真善良的心靈」、「謝謝善良的這一家人拯救了一條生命」、「希望有更多的人也能這樣關愛動物」、「世界需要更多像他們一樣的人！」、「大自然可能是殘酷的，但這群人卻是善良且富有同情心的」。