澳洲墨爾本一名租屋族透露，在看完房子後提出租期一年的租屋申請，沒想到幾天後卻收到房仲來信，提出一個不尋常要求，那就是要他在聖誕節期間將房子空出3周，讓房東作為Airbnb出租，離譜條件一出隨即掀起熱議。

綜合外媒報導，澳洲一名租屋族日前在論壇《Reddit》發文表示，看上了維多利亞州一處沿海小鎮上的房子，以每周650澳幣（約新台幣1萬3600元）出租，依據規定，租約可訂6個月～12個月，因此便提交申請，並把租約訂為一年，過程也十分順利。直到幾天後收到房仲業者的電子郵件，讓他錯愕不已。

根據信件內容指出，房東同意簽下一年租約，但前提是他們必須在聖誕節期間，將房子騰出3周，作為Airbnb出租；或是選擇簽訂短期租約，把期限訂在房子轉作Airbnb的房源之前。

這封電子郵件的截圖曝光後，隨即引爆網友熱議，不少人砲轟房東的要求太厚顏無恥了，「都把房子租出去了，還想再賺一筆，好荒謬」、「真的是想錢想瘋了」、「房東算盤打太精了，有夠貪婪」。事實上這類情形也曾在一些夏季熱門景點發生過，像是貝拉林（Bellarine）、衝浪海岸（Surf Coast）等，因為這些沿海城鎮，在假期期間對短期住宿的需求較大，有些房東只提供10個月的租期，到了旅遊旺季時，再另外以假期費率出租。