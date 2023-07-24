美國俄亥俄州警方接獲通報，稱一名女子的後車箱露出疑似人類頭髮的東西，懷疑裡面可能藏有一具屍體，於是警方循線找到女子的家，未料她聽到陳述後竟驚呼：「那是我的假髮！」讓警方忍不住笑了出來，之後也證明這確實是一起烏龍案件。

根據《紐約郵報》報導，美國俄亥俄州的30歲女子托莉亞（Toria Townsend）6月13日在家時，突然被兩名警察找上門，對方按響門鈴後，詢問她是否從事美髮業，托莉亞緊張地否認，接著警察便說明，因為他們接獲民眾舉報，稱在她的後車箱看到有頭髮露出，懷疑有人被關在裡面，托莉亞一聽立刻驚呼：「天啊！那是我的假髮！」隨後急忙跑到車庫證明自己所言不假，兩名警察聽到她的答案都忍不住笑了出來。

托莉亞受訪透露，當天她匆忙趕往預約好的美髮店，所以把假髮隨意丟進後車箱，在結束所有行程的返家路上，她感覺到路人對她投射不友善的眼光，卻搞不清楚原因，沒想到才剛到家10分鐘，就有兩名警察出現在家門口，她才終於懂了大家的眼神是怎麼回事。

事後托莉亞將這段荒謬又好笑的經歷分享到TikTok，引發眾多網友爆笑，「妳小跑的樣子好可愛」、「妳跟警察的反應讓我笑哭了」。雖然遭到誤會，但托莉亞仍保持樂觀，表示這起事件顯示出社區住戶對於安全的關心，除此之外她也很感謝警察並未因為她是有色人種，而有先入為主的壞印象。