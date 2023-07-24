炎炎夏日，連日高溫不只陸地上的動物受苦，就連生活在水裡的魚也撐不住了？日本一名魚飼主近日分享寵物魚的軟爛模樣，只見牠仰躺在魚缸底部，看起來有點滑稽，讓飼主不禁打趣稱牠是「被熱昏了」，畫面曝光逗樂一票網友。

日本一名魚飼主近日在推特帳號「@chantsuru_aqua」分享自家寵物魚的搞笑照，只見一隻鯰魚翻肚仰躺在魚缸底部，不僅嘴巴張超大，就連魚鰭也懸浮在水中，軟爛模樣看起來相當滑稽，讓飼主看了幽默笑說，「天氣太熱，魚就變成這樣了。」

鯰魚耍廢到極致的畫面曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「如果是我看到這個畫面真的會嚇死」、「原來魚也會做出這種姿勢」、「連魚也覺得夏天很熱嗎？」、「地球暖化果然太嚴重了」。對於自己的玩笑話意外掀起網友討論，飼主後來也在留言處澄清，表示室內有開冷氣，且溫度相當涼爽，所以不用擔心鯰魚的健康。

事實上夏季高溫不僅對於人類而言極為難熬，對許多水族寵物也是一個不舒服的季節，尤其是高溫和悶缸，都容易引起魚隻死亡，務必格外小心。