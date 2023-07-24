大陸山東一名母親近日分享多張兒子在沙灘上玩耍的照片，其中一張是男童利用竹籤自製陷阱，最後還用沙子掩蓋，但身為母親的她卻沒有阻止，反而上傳至網路炫耀，更稱這只是孩子的惡作劇，無關緊要的態度引來不少網友撻伐，女子最後被罵怕了，不僅刪了照片，就連社群帳號也註銷了。

綜合陸媒報導，山東省青島一名母親近日在網路上分享兒子在沙灘上用竹籤自製陷阱的照片，然而她不但沒有阻止，還戲謔發文表示「孩子的惡作劇，誰會踩到？」似乎相當自豪兒子很聰明，小小年紀就能自製陷阱。畫面中可見，一個深度約莫50公分的坑洞上方，插著一根根竹籤，整體呈現出網格狀，最後男童再用沙子將其覆蓋到完全看不見。

由於這類陷阱很可能對其他遊客造成威脅，一旦踩空除了扭傷，還容易被竹籤戳傷，然而作為家長，該名母親卻不是在第一時間阻止孩子的行為，還放任他完成竹籤陷阱，甚至上傳至網路炫耀，照片曝光後隨即引爆網友怒火。

網友們紛紛留言痛批，「這可不是小惡，會死人的」、「這母親不是惡作劇，而是有意而為之，想想別人一腳下去多痛苦啊」、「我小時候也在在門口挖了一個類似的，那是我被打得最狠的一次，所以這不是孩子的問題，是父母的問題，有很多父母根本不配做父母」。目前該文章和帳號都已被刪除。